 Бій Руденка за пояс WBO Global перенесений через коронавірус | Бокс | Champion.com.ua
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Бій Руденка за пояс WBO Global перенесений через коронавірус

Сьогодні 11:46 613 0
Нова дата поєдинку наразі невідома
Бій Руденка за пояс WBO Global перенесений через коронавірус
#Руденко

Джерело - Чемпіон.

Український боксер-суперваговик Андрій Руденко (33-5, 20 КО) не буде битися на вечорі боксу Top Boxing Generation, який відбудеться 11 квітня в Києві.

Про це повідомляє Top Boxing Generation.

Поєдинок проти Тіана Фіка (9-0, 5 КО) з ПАР за пояс WBO Global перенесений на невизначений термін через коронавірус в українського боксера.

Поєдинок Руденко - Флік повинен був стати головним боєм на вечорі боксу Top Boxing Generation.

Тепер головним боєм вечора стане поєдинок Богдана Соболя проти Анатолія Бурдіяна за титул чемпіона України в середній вазі.

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