Бій Руденка за пояс WBO Global перенесений через коронавірус

Нова дата поєдинку наразі невідома

Джерело - Чемпіон.

Український боксер-суперваговик Андрій Руденко (33-5, 20 КО) не буде битися на вечорі боксу Top Boxing Generation, який відбудеться 11 квітня в Києві.

Про це повідомляє Top Boxing Generation.

Поєдинок проти Тіана Фіка (9-0, 5 КО) з ПАР за пояс WBO Global перенесений на невизначений термін через коронавірус в українського боксера.

Поєдинок Руденко - Флік повинен був стати головним боєм на вечорі боксу Top Boxing Generation.

Тепер головним боєм вечора стане поєдинок Богдана Соболя проти Анатолія Бурдіяна за титул чемпіона України в середній вазі.