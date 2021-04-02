Бій Руденка за пояс WBO Global перенесений через коронавірус

Джерело - Чемпіон.
Український боксер-суперваговик Андрій Руденко (33-5, 20 КО) не буде битися на вечорі боксу Top Boxing Generation, який відбудеться 11 квітня в Києві.
Про це повідомляє Top Boxing Generation.
Поєдинок проти Тіана Фіка (9-0, 5 КО) з ПАР за пояс WBO Global перенесений на невизначений термін через коронавірус в українського боксера.
Поєдинок Руденко - Флік повинен був стати головним боєм на вечорі боксу Top Boxing Generation.
Тепер головним боєм вечора стане поєдинок Богдана Соболя проти Анатолія Бурдіяна за титул чемпіона України в середній вазі.