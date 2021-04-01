Лопес: Бій з Лінаресом - це крок вперед для Хейні

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) у поєдинку між чемпіоном WBC в легкій вазі Девін Хейні (25-0, 15 КО) і венесуельцем Хорхе Лінаресом (47-5, 29 КО) віддає перевагу Девіну.

Про це заявив сам боксер.

"Я думаю, що бій з Лінаресом - це крок вперед для Девіна. Нехай Хорхе вже трохи пройшов свій пік, але це крок вперед в порівнянні з Гамбоа. Лінарес добре відпочив, тому в поєдинку з Хейні ми повинні побачити його кращу версію.

Подивимося, що зможе показати в ринзі Девін Хейні. Я вважаю, що це хороший бій. Це відмінний поєдинок для боксу. Нехай переможе сильніший. Я чекаю від Хейні перемоги, щоб ми змогли влаштувати поєдинок", - сказав Лопес.