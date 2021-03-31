Тім Цзю нокаутував Хогана і став претендентом на титул WBO

Поєдинок завершився після того, як команда Хогана викинула на ринг рушник

Джерело - Чемпіон.

Австралійський боксер Тім Цзю здобув перемогу над ірландцем Деннісом Хоганом в бою за титул WBO Global в першій середній вазі.

Поєдинок відбувся на арені Newcastle Entertainment Centre в австралійському Ньюкаслі.

Сутичка завершилася в п'ятому раунді, коли Цзю відправив свого суперника на настил, а команда Хогана викинула білий рушник. Варто зазначити, що в другій трихвилинці у Цзю відкрилося розсічення в районі брови.

Нагадаємо, що Тім - син Кості Цзю, колишнього абсолютного чемпіона світу.

Раніше Пакьяо назвав умову проведення його бою з Кроуфордом.