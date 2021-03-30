Джерело - BoxingScene.
Боксеру Енді Руїсу поразка від Ентоні Джошуа далася у психологічному плані дуже складно.
Про це заявив сам боксер.
"Після поразки від Джошуа у мене почалася депресія. Я набрав ще вагу, важив десь 140 кг. Злився на себе, тому що розумів - потрібно було нормально тренуватися перед реваншем, потрібно було готуватися і показати себе в другому бою.
У мене було три титули, але я цей успіх сприймав як даність. Тепер потрібно працювати ще більше, щоб повертати пояси", - сказав Руїс.
Раніше, Руїс дізнався ім'я суперника і дату наступного бою.