Гарсія: У реванші Ломаченко може перемогти Лопеса

Якщо український боксер Василь Ломаченко переможе у наступних боях, то зможе отримати шанс на реванш з абсолютним чемпіоном світу Теофімо Лопесом.

Про це заявив Майкі Гарсія.

"Ломаченко програв Лопесу, але не був знищений. Я вважаю, що це був дуже хороший бій. Думаю, що якщо вони проведуть реванш, то Ломаченко може перемогти. Навіть якщо не було опції реваншу, Ломаченко все одно може заслужити свій шанс. Якщо він виграє 1-2 хороших бою, то повернеться в чергу", - сказав Гарсія.