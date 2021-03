Вайт викинув 131 удар, Повєткін - 72

Ділліан Вайт (27-2, 18 КО) нокаутував росіянина Алєксандра Повєткіна (36-3-1, 25 КО) в бою-реванші за титул WBC Interim (тимачасового чемпіона).

Британець нокаутував росіянина в 4-му раунді.

Повєткін викинув 72 удари, з яких точними виявилися всього 8. Його загальна точність склала 11,1%. Вайт за весь бій викинув 131 удар і був точний 57 разів. Відсоток точності британця - 43,5%.

ALL Whyte, who landed half his power punches and outlanded Povetkin 57-8 in total punches. The shaky Povetkin landed just 8 punches all fight. #whytepovetkin2 pic.twitter.com/KpexBwoZgJ