 Дерев'янченко: Мені потрібно провести поєдинок найближчим часом | Бокс | Champion.com.ua
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Дерев'янченко: Мені потрібно провести поєдинок найближчим часом

Сьогодні 11:12 510 0
Раніше Дерев'янченко назвав попередню дату наступного бою
Дерев'янченко: Мені потрібно провести поєдинок найближчим часом
#Дерев'янченко

Джерело - xsport.ua.

Український боксер Сергій Дерев'янченко має провести бій найближчим часом.

Про це він розповів порталу xsport.

"Я зараз тренуюся для підтримки форми. Скоро буду їхати в США і там вже продовжувати підготовку до бою. Мені потрібно провести поєдинок найближчим часом. Я добре відпочив, відновився, думаю, можу розглядати будь-які пропозиції", - заявив українець.

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"В моїй вазі дуже багато крутих бійців, з якими могли б вийти цікаві бої. Наприклад, Мінгуя - дуже перспективний хлопець", - сказав Дерев'янченко.

Раніше Дерев'янченко назвав попередню дату наступного бою.

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