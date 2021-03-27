Дерев'янченко: Мені потрібно провести поєдинок найближчим часом

Раніше Дерев'янченко назвав попередню дату наступного бою

Український боксер Сергій Дерев'янченко має провести бій найближчим часом.

Про це він розповів порталу xsport.

"Я зараз тренуюся для підтримки форми. Скоро буду їхати в США і там вже продовжувати підготовку до бою. Мені потрібно провести поєдинок найближчим часом. Я добре відпочив, відновився, думаю, можу розглядати будь-які пропозиції", - заявив українець.

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"В моїй вазі дуже багато крутих бійців, з якими могли б вийти цікаві бої. Наприклад, Мінгуя - дуже перспективний хлопець", - сказав Дерев'янченко.

Раніше Дерев'янченко назвав попередню дату наступного бою.