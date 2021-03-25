Чісора: Той аперкот Повєткіна завжди буде в голові Вайта

Ділліан Вайт (27-2, 18 КО) у бою-реваншу має перемогти тимчасового чемпіона WBC Олександра Повєткіна (36-2-1, 25 КО).

Про це заявив британський суперважковаговик Дерек Чісора.

"Ділліан влучив у власну пастку. Він каже, що хоче завдати шкоди Повєткіну, хоче його знищити, але в глибині душі він пам'ятає той нокаут у першому поєдинку, тому в реванші він буде діяти обережно.

Я думаю, що Вайт все ж переможе в реванші, але мені складно сказати, як саме. В голові Уайта завжди буде той аперкот Повєткіна, він ніколи його не забуде.

Думаю, Ділліан не пропустить більше подібного удару. Не сумніваюся, що його команда проаналізувала той бій і зробила свої висновки", - сказав Чісора.