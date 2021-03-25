Максим Розенко про найвідомішого спортсмена в історії України, якому сьогодні виповнилося 45 років

Джерело - Чемпiон.

Нещодавно центр "Нова Європа" презентував результати опитування "Як сприймають Україну в країнах ЄС", проведеного у Франції, Німеччині, Італії та Польщі. На запитання, "З якими людьми європейці асоціюють Україну?" 1,6% респондентів назвали Віталія та Володимира Кличків, які випередили решту українців, включаючи чинного президента України та інших наших спортивних і не тільки легенд (Андрія Шевченко згадали трохи менше ніж 0,5% респондентів).

Останні роки з Володимиром ми здебільше зустрічалися в музеї братів Кличків, який розташований на території НСК "Олімпійський". Саме тут під час проведення в Києві фіналу Ліги чемпіоні-2018 українець проводив екскурсію президенту УЕФА Олександеру Чеферіну Якому так сподобалося атмосфера музею, що буквально через кілька днів в музей прийшов подарунок від президента УЕФА - футболка з автографами всіх гравців Реалу, який став переможцем Ліги чемпіонів на НСК "Олімпійський". Вона зайняла своє почесне місце серед інших експонатів музею.

Автор цих рядків робив декілька інтерв’ю з Кличко. Квінтесенцію наших розмов і пропоную читачам Чемпіона.

- Пане Володимире, наприкінці 2018 року вас запросили до опікунській ради дитячого UEFA Foundation. Вагалися, чи приймати цю пропозицію?

- Жодним чином. Я був радий можливості приєднатися до Дитячого фонду УЄФА. Кожна дитина має право вірити в краще майбутнє. Ми повинні донести до всіх меседж про те, що немає нічого неможливого. Все можливо, якщо у вас є воля, бажання і розуміння, що ви можете досягти нових цілей. Ми доносимо цей меседж завдяки проектам Klitschko Foundation, який заснували з Віталієм в 2003 році. Тож у нас цілком збігається філософія з керівництвом УЕФА і дитячим UEFA Foundation.

- Раз так, прошу пригадати найяскравіший дитячий футбольний спогад.

- Напевно, це проводи з великого футболу гравця Олега Блохіна. Мені було 13 років. 28 червня 1989, аншлаг на тоді ще Республіканському стадіоні. Більше 100 тисяч глядачів! Збірна СРСР грає проти команди збірної Зірок світу. Блохін з пов'язкою капітана і 11-м номером перший тайм проводить за СРСР, другий за Зірок світу. Збірну СРСР очолює Валерій Лобановський, основу команди складають футболісти київського "Динамо". Команду "Зірки світу" тренує Франц Беккенбауер, з яким ми через роки подружимося. Пам'ятаю, як у другому тайму Олег надів светр та рукавички і став у ворота збірної світу, а бельгійський голкіпер Пфафф у футболці Блохіна побіг вперед. Як Олег забивав гол на 90-й хвилині з пенальті, але майже відразу Балтача зрівняв рахунок.

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- Пам’ятаю, як в 2007 році ви зіграли у благодійному матчі Андрія Шевченка на стадіоні "Динамо" проти зірок італійської естради. Здається, тоді італійці не ризикували йти в жорсткий стик з чемпіоном світу з боксу?

- Матч був виставковим - травми були ні до чого. Грали акуратно. Підсумковий рахунок не був пріоритетом. До того ж я не приховую, що не володію великими футбольними талантами. Регулярно грав у футбол з 8-9 років, проте так і не навчився, як слід. У тому матчі мене поставили у захист зліва.

- Ще в одному виставкому матчі Шевченка, але вже на "Сан-Сіро" ви взагалі стояли у воротах.

- Так. Мабуть, мої дії не було взірцем для професійних голкіперів. Пропустив три чи п'ять м'ячів. Але за пропущені голи не було соромно. Тим більше ми зібрали на благодійні цілі круглу суму – в Мілані був аншлаг.

- Під час низки невдач Динамо та збірної України у вітчизняних журналістів був популярним жарт "щоб зробити оборону нашої команди непрохідною, в центр захисту потрібно поставити братів Кличків".

- В рингу я себе почував куди впевненіше, ніж на футбольному полі. Тому краще подивлюсь футбол як фан.

- Буває, що не можете стримати емоцій на футбольних матчах?

- Трапляється. Чесно кажучи, іноді розумію фанів, які в запалі допускають не завжди коректні випади на адресу судді або команди-суперниці. А також гіркоту розчарування від поразки улюбленої команди. Або, навпаки, радість від перемоги. Спорт - це, в першу чергу, емоції. На футболі завжди багато емоцій. Особливо мене заворожує атмосфера стадіону, коли вболівальники, ставши плечем до плеча, дружно затягують гімни.

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Коли в команді Кличка з’явилася жінка

- Свої чемпіонські бої ви проводили на футбольних стадіонах. В об'єднавчому поєдинку з британцем Девідом Хеем, який відбувся 2 липня 2011 року в Гамбурзі в Imtech-Arena, один з ваших чемпіонських поясів виносила дочка президента Динамо Марина Суркіс. Як це сталося?

- По-перше, вдячний Марині за внесок, який вона разом з Ігорем Суркісом зробила в соціальну сферу нашої країни. Винос чемпіонського поясу на один з моїх боїв був лотом під час дебютного гала-вечора, який організовував Klitschko Foundation. Так сталося, що його виграла дівчина. У моїй команді були певні забобони. До цього у нас ніколи не було жінки в команді. А тут їй належало вийти у складі Klitschko Team в ринг, та ще виконати таку відповідальну місію. Але Марина з нею впоралася блискуче.

- В Україні ви вболіваєте за Динамо, а в Німеччині підтримуєте Баварію Мюнхен. Чому ваш вибір припав на цю команду?

- За Баварію вболіваю вже більше 20 років. Свій перший захист чемпіонського титулу проводив у Мюнхені 24 березня 2001 року. Мій тренувальний табір був поруч, в Гоінге, який знаходиться в Австрійських Альпах. Під час одного вихідних з'їздив на домашній матч Баварії в чемпіонаті бундесліги, познайомився з хлопцями. У відповідь команда прийшла на мій поєдинок (Володимир в тому бою нокаутував у другому раунді американця Деррек Джеферсона - прим. М.Р.). Ми подружилися. І зараз підтримую дружні стосунки з гравцями та представниками Баварії. Коли випадає можливість, з задоволенням відвідую домашні матчі команди.

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Кличко та футбольні стадіони

Популярність Володимира в Німеччині була настільки велика, що німецьки арени, розраховані на 15-20 тисяч глядачів, не мали можливості вмістити всіх бажаючих подивитесь його бої. В підсумку, з 2009 року Кличко почав проводити свої чемпіонські поєдинки на футбольних стадіонах Німеччини, Швейцарії та Великобританії. Перший поєдинок відбувся на домашній для Шальке-04 Фелтінс Арена в Гельзенкірхені 20 червня 2009 року. Суперником Володимира буд узбек Руслан Чагаєв, на стадіоні були присутні 61 тисяча глядачів, що є вторим результатом в історії боксерських боїв, які проходили на території Німеччини (рекорд належить поєдинку екс-чемпіона світу в хевівейті Макса Шмеллінга з Адольфом Хейзером, який 2 липня 1939 року в Штутгарті відвідали 70 тисяч фанів). Після цього бою українець провів ще 5 поєдинків поспіль на стадіонах.

20 березня 2010 року Кличко в присутності 51 500 глядачів брутально нокаутував американця Едді Чамберса на домашній арені Фортуни в Дюссельдорфі 11 вересня 2010 року.

11 вересня 2010 року Володимир у присутності 43 тисяч фанів нокаутував нігерійця Сема Пітера на домашньому стадіоні Айнтрахта у Франкфурті. Цікаво, що в Німеччині всього три футбольні арени мають розсувний дах – в Гельзенкірхені, Дюсельдорфі та Франкфурті, завдяки чому бої там можна було проводити і в зимовий період.

2 липня 2011 року Кличко у присутності 45 тисяч фанів (10 тисяч з них були британцями) на домашньому стадіоні Гамбургу переміг британця Девіда Хея і завоював останній чемпіонський пояс WBA, який на той час не належав братам Кличкам. Телеаудиторія цього бою в світі склала 500 мільйонів телеглядачів (!).

3 березня 2012 року на вже знайомому стадіоні в Дюссельдорфі в присутності 55 тисяч фанів українець нокаутував француза Жан-Марка Мормека, підтримати якого прилетіли співвітчизники Жан-Поль Бельмондо та Жан Рено.

7 липня 2012 року в швейцарському Берні на домашній арені Янг Бойз в присутності 22 тисяч глядачів Володимир нокаутував американця Тоні Томпсона і відразу після перемоги привітав свого тренера Емануєля Стюарда з 68-м днем народження, прямо в рингу заспівавши йому "Happy Birthday". Це був останній бій українця під керівництвом Стюарда, вже 25 жовтня легендарний американський тренер пішов в інший світ.

28 листопада 2015 року Кличко повернувся на футбольний стадіон в Дюссельдорфі. 55 тисяч глядачів прийшли подивитися на його бій з британцем Тайсоном Ф’юрі.

29 квітня 2017 року на Вемблі в присутності 90 тисяч фанів (по кількості глядачів повторив досягнення 1939 року, коли у Великобританії пройшов поєдинок Лена Харві з Джоком МакЕвоєм) Володимир провів останній бій в своїй боксерський кар’єрі. Поєдинок Кличка з чиним чемпіоном світу британцем Ентоні Джошуа транслювався в 150 країнах світу, а на українському телебаченні він став найрейтинговішою спортивною подією року. Квитки на бій коштували від 40 до 2000 фунтів стерлінгів, а на вторинному ринку вартість місць в першому ряді доходила до 60-70 тисяч фунтів (більше 2 мільйонів гривень).

Всього Володимир провів на футбольних стадіонах 8 боїв (шість в Німеччині, по одному в Швейцарії та Великобританії). Природньо, що на всіх цих аренах Кличко відвідував футбольні матчі напередодні своєї поєдинків. В тому числі, у рамках промо власних боїв.

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5 футбольних фактів про Кличка

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Коли в серпні 2017 року Кличко оголосив про завершення своєї боксерської кар’єри, в той же день в офіційних соцмережах Баварії, Гамбургу та Шальке-04 були розміщені побажання успіхів Володимиру в подальшому житті та запрошення на домашні матчі цих німецьких команд.

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Почесними гостями на чемпіонських боях Володимира були Франц Беккенбауер та Лотар Маттеус, Андрій Шевченко та Андрій Воронін, Григорій та Ігор Суркіси. А почесними членами офіційного фан-клубу братів Кличків – Сергій Ребров та Андрія Ярмоленко, Мирон Маркевич та Марко Девич. Серед світових зірок спорту та щоу-бізнесу почесними членами фан-клубу були семиразовий чемпіон Формули-1 британець Льюіс Хемілтон та його співвітчизник співак Стінг. Також серед фанів боксерського таланту Володимира – директор Шахтаря Даріо Срна та головний тренер Динамо Мірча Луческу.

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Протягом декількох років (2010-2014) український телеканал Інтер транслював бої братів Кличків і матчі національної збірної України з футболу. Телерейтинги поєдинків за участю Віталія та Володимира були майже вдвічі більші, ніж ігри збірної. Наприклад, матч Україна-Англія, який відбувся 10 жовтня 2013 року, мав рейтинг (в категорії 18+) 11,8, а бій Кличко –Поветкін, якій відбувся 5 жовтня 2013 року – 19,5. Експерти пояснювали це тим, що бої братів Кличків дивиться і жіноча аудиторія, яка майже відсутня на матчах збірної України.

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В грудні 2018 року Klitschko Foundation зі своїм проектом "Посилка успіху: розвиток спорту в школах" отримав грант від дитячого фонду УЕФА (The UEFA Foundation for Children) на реалізацію дитячою соціальної програми. Всього УЄФА було вибрано 45 нових проектів, загальну сума підтримки склала 3,5 млн євро

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З 2019 року в Києві щорічно проходить міжнародний турнір з міні-футболу Klitschko Cup. Така назва – ініціатива організаторів, яка, скоріше за все є реверансом у бік Віталія Кличка, адже ще турнір називають Кубок мера.

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Максим Розенко, Чемпіон