За запізнення Кличко бив нас батогом. Український боксер згадав своє перебування в тренувальному таборі легенди світового боксу

Джерело - Чемпіон.

Завтра, 25 березня, Володимиру Кличку виповнюється 45 років.

Сергій Радченко розповів Максиму Розенко про нюанси спарингів в таборі Володимира, своїх діалогах через гугл-перекладач з Ентоні Джошуа і "рабських правилах Кличко".

Сусід Джошуа

- Пане Сергію, під час підготовки до бою Володимира Кличка з Кубратом Пулєвим в 2014 році ви з Ентоні Джошуа були сусідами по номеру?

- Так, жили в одному номері з Джошуа. У мене були затримки з візою, приїхав тільки на другий тиждень спарингів. Поселили в номері з Ентоні. Зазвичай темношкірі, навіть ті, які були в тому ж таборі з Америки, галасливі хлопці. Ентоні ж - вихований, культурний хлопець. З огляду на, що на той момент він вже був олімпійським чемпіоном, боксером-професіоналом, скромний.

- Як спілкувалися з Ентоні? Знаю, що у вас тоді була не дуже гарна англійська...

- Коли хотіли поговорити про щось цікаве, включали ноутбук, Google-перекладач і друкували один одному текст.

- Бачили його спаринги з Володимиром?

- Звичайно. Не можна було пропустити тренування. Навіть якщо у тебе вихідний, ти все одно знаходишся в залі і дивишся, як працюють інші хлопці.

- Ентоні виглядав конкурентоспроможним на тлі Володимира?

- Так, одним з кращих спаринг-партнерів був на той момент. Становив найбільшу конкуренцію українцю. Але все-таки відчувалася десь його невпевненість, десь недосвідченість. Все одно Володимир був на голову вище. І це зважаючи на те, що Ентоні не працював всі 12 раундів. Він працював зазвичай 2-4 раунду, тому що Володимир змінює спаринг-партнерів. 4-6 боксерів змінювалися за один спаринг. Але, оскільки Ентоні теж готувався до бою, попросили, щоб він відпрацював 6 раундів.

- Спаринги у Володимира зазвичай тривають три тижні. Яка система?

- Дві з половиною тижні працювали важковаговики. На третій тиждень під'їжджають більш "легенькі" боксери. Був здивований, коли приїжджали спритні хлопці по 70 кілограмів. Останні раунди у Володимира проходили з акцентом на швидкість. У середу ми роз'їжджалися, два завершальні спаринги він працював з "мухачами". Спаринги закінчувалися в п'ятницю, за 8 днів до початку бою.

- Як змінювалась кількість раундів спарингів за ці три тижні?

- Як правило, всі стартують з чотирьох або шести раундів. Доходять до десяти раундів і йдуть вниз. Особливість Володимира, і її потім перейняв Саша Усик - всі спаринги з першого по останній день по 12 раундів.

- В середньому два-три раунди - і зміна спаринг-партнера?

- В Австрії було по два раунди. Якщо недопрацював Володимир - додавав раунд. У 2015 році в Маямі, коли він готувався до бою проти Брайанта Дженнінгса, була трохи інша схема - працювали по три раунди, іноді комусь додавали четвертий.

- Якщо по два раунди, то залучаються шість спаринг-партнерів? Або, наприклад, чотири з них працюють, на дев'ятий раунд виходить той, хто виходив на перший?

- Ні, все свіжі. Відпрацював - виходить наступний. Не було такого, щоб хтось відпочив, а потім виходив знову. Якщо перший номер в рингу, то другий вже повністю одягнений на випадок, якщо щось трапиться з першим - тут же, без зупинки, виходить другий.

- Бувало, щось траплялося?

- При мені не було випадків, щоб виносили з рингу. Але якраз на першому зборі, коли я потрапив до Володимира вже на другий тиждень спарингів, були розмови, що на першому тижні одного хлопця винесли з рингу - Володимир його нокаутував. Розповідали, що на інших спарингах теж були і нокдауни, і нокаути.

- Володимир був у нокдауні на спарингах?

- При мені точно ні. Я був у трьох таборах в 2014 і 2015 роках.

- На спарингах з ним було важко? Скільки всього провів раундів проти Володимира?

- Вперше потрапив в табір на півтора тижні. Це шість спаринг-днів. З них дня чотири- п'ять відпрацював. Другий раз, напевно, стільки ж. Ми не працювали два дні поспіль. Одна група працювала в понеділок, інша - у вівторок. Кого-то з першої групи могли додати на вівторок, у четвер взагалі могли змішати. Точна кількість раундів не скажу, але практично в кожному спарингу відпрацьовував по два-три раунди. У Маямі менше, ніж три раунди, ми не працювали.

Гассієва відправили додому після першого спарингу

- У Маямі в таборі Володимира з'явився Мурат Гассієв?

- Так, він вийшов на перший спаринг. Після цього його в таборі більше ніхто не бачив. У Володимира були моменти, коли когось відправляли після першого спарингу додому. Чому? Думали, що підійде. Він приїхав, відпрацював - з якихось причин не підійшов. Такого відразу ж відправляли додому. Мурат не підійшов. Вийшов і три раунди практично не бив Володимира. Просто зі своєю щільним захистом перекрився і три раунди відходив, як жива мішень. Одне із завдань у Володимира - щоб його били, намагалися, працювали, а не просто побігали два-три раунди.

- Вам якісь конкретні завдання давалися? Тренер казав, що повинні нападати або захищатися? Якісь варіації відпрацьовувалися?

- У спарингах з Володимиром не було такого. Кожен працював так, як хотів або міг. Єдине завдання, яке було - працювати, не просто відбувати два-три раунди. Бити Вову і не дати йому потрапити, щоб не міняли часто спаринг-партнерів.

- Які обмеження в рингу у спаринг-партнера? Є табу?

- Немає такого. Виходиш - і працюєш. Повноцінно, як можеш. Були моменти, коли хтось бив нижче поясу. Якщо випадково - Володимир нормально реагував. Якщо спеціально, він міг приборкати, щось сказати або відразу ж у відповідь з його боку починався агресивний бокс.

- Виникала спокуса розкрити свої можливості, вкластися максимально в удар або навіть відправити на настил рингу чемпіона?

- Особисто у мене такого не було. І це стосується не тільки Володимира, але і інших хлопців, до яких приїжджав як спаринг-партнер. В першу чергу ти приїжджаєш допомогти людині підготуватися і підійти в піковій формі до свого бою.

Рабські правила Кличко

- У 2012 році в німецьких ЗМІ вийшла стаття про рабські правила в тренувальному таборі Володимира Кличка. У чому вони полягали? Чи справді за запізнення на тренування був суворий штраф?

- Так, за запізнення належало 10 ударів батогом. Володимир нас шмагав батогом як рабів. І вранці, і ввечері. А якщо серйозно, рабських правил не було. Були звичайні правила, стандартна дисципліна. Коли підготовка такого рівня, до чемпіонських боїв - це нормально. За запізнення на тренування був штраф в межах 150 доларів.

- За одну хвилину запізнення?

- При мені не було такого, щоб хтось запізнився. У мене був момент, коли прийшов в зал із запізненням. Ми всією командою з ранку виходили на тренування, прийшли в зал, пішли в роздягальню. Хтось заходив прямо в зал. Біля рингу переодягалися. Хтось в роздягальню. Кому як зручно. Так вийшло, що ми пішли в роздягальню, заговорилися. Я запізнився на три або чотири хвилини. До мене підійшов асистент Володимира: "Ти чому запізнюєшся?". Відповів, що ми вже 20 хвилин в залі. Він: "Ні, ти зайди сюди, камера тебе побачить, а потім можеш в роздягальні хоч все тренування просидіти". Кажу: "Зрозумів, добре, вибачте". Тобто ніяких рабських покарань не було. І при мені все вчасно приходили, ніхто не порушував дисципліну.

- Був прецедент, коли одного американського боксера відправили за порушення дисципліни?

- При мені - ні. Хоча допускаю, що таке було. Американські темношкірі хлопці - галасливі, веселі. На вихідних їх тягнуло погуляти, потанцювати. Можливо, хтось загуляв.

- Ви побували в багатьох тренувальних таборах, починаючи від Володимира Кличка і закінчуючи Олександром Усиком. Можете порівняти їх якість?

- Безумовно, табір Володимира на першому місці за всіма показниками: ставлення, проживання, тренування, умови.

- В Австрії жили в п'ятизірковому готелі?

- Так. У готелі основний корпус з рестораном та SPA комплексом. Поруч котеджі, в яких ми і жили. Вони в трьох хвилинах ходьби від готелю.

- Володимир зазвичай жив вище в горах в хатинці, яку називали "будиночком відлюдника"?

- Так. Ми якось пішли на вихідних з хлопцями з України гуляти в Альпи. Знайшли цей будиночок. Навколо ліс - і один дерев'яний будиночок. Посміялися, назвали її: "Лабораторією Володимира Кличка". Радий, що у мене був подібний досвід. Що виходив в ринг проти Володимира. Нехай навіть тільки в спарингах.

Максим Розенко, Чемпіон