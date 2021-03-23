Промоутер залишився задоволений перемогою Бетербієва над Дайнесом

Американський промоутер Боб Арум планує влаштувати чемпіону WBC і IBF в напівважкій вазі Артуру Бетербієву об'єднавчий бій проти переможця призначеного на 10 квітня поєдинку за вакантний титул WBO в цій вазі між американцем Джо Смітом і російським боксером Максимом Власовим.

Про це заявив сам промоутер.

"Я вважаю, що це було дуже гарний виступ, враховуючи, скільки часу він не боксував. І у нього був хороший суперник, який намагався як міг, але Бетербієв потужний хлопець, і як в бою з Гвоздик він нокаутував суперника в заключних раундах. Він завжди у фантастичній формі. Джо Сміту належить складний бій 10 квітня, але якщо він переможе, в нью-йоркському Медісон Сквер Гарден буде просто божевілля, тому що ми зробимо його бій з Бетербієвим в Гардені, і це буде велика подія. Для цього бою ми можливо пошукаємо бажаючих заплатити за його проведення на Близькому Сході або що-небудь подібне. Можливо ми могли б провести цей бій в Квебек-сіті або Монреалі", - сказав Арум.

Нагадаємо, Бетербієв нокаутував Дайнеса.