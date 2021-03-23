Клімас: Усик проти Джойса? Все залежить від WBO

Ситуацію навколо можливого бою Олександра Усика і Джо Джойса може вирішити WBO.

Про це заявив менеджер Егіс Клімас.

"Бій з Джойсом? Планує чи не планує - все залежить від WBO, що вони скажуть, яке замовлення вони дадуть.

Поки вони (Джошуа і Ф'юрі прим.) між собою начебто не домовилися. Немає місця, немає дати - тобто немає нічого оголошеного. Олександр є обов'язковим претендентом WBO. Якщо вони не домовляться між собою, чи не буде дати, то WBO повинні будуть призначити бій Усика з Джошуа.

Якщо WBO призначить, щоб Джошуа боксував з Усиком - це буде не те, що вакантний титул, це буде три титули на кону", - сказав Клімас.