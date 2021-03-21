Джерело - Чемпіон.

Берінчик - Санчес: онлайн-трансляція бою за титул WBO International. LIVE

Зовсім скоро розпочнеться головна подія вечору.

Поєдинок завершено! Чоботар нокаутував свого суперника вже у першому раунді!

Бійці вже вийшли на ринг!

У останньому бою андеркарду Василь Чоботар буде битися проти Йоана Ліка.

Все бій завершено! Хасан Байсангуров нокаутував свого суперника потужним ударом в район печінки.

Дивіться: Промо-відео до бою Берінчик - Санчес

У наступному бою андеркарду зустрінуться Хасан Байсангуров та Олександр Рубчев

Данило Каплан не вийшов на п'ятий раунд! Яніс Куреленко здобуває перемогу.

Зараз відбудеться мій андеркарду між Янісом Куреленком та Данилом Капланом.

Раніше Берінчик та Санчес показали однакову вагу

Нагадаємо, результати зважування учасників андеркарду бою Берінчик - Санчес.

Денис Берінчик боксуватиме за титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі з представником Чилі, чемпіоном WBO Latino, Хосе Санчесом (18-1-0, 7 КО) у рамках вечору боксу в ТРЦ Термінал (Бровари)

Бій відбудеться увечері 21 березня.

Орієнтовний початок о 20:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.