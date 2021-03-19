Гірн заявив про бажання провести бій Усик - Джойс у Києві

Бій Олександра Усика та британця Джо Джойса затверджений і санкціонований за тимчасовий титул.

Про це заявив британський промоутер Едді Гірн.

"Бій Усик - Джойс затверджений і санкціонований за тимчасовий титул. Я впевнений, він відбудеться.

Найбільша проблема на поточний момент - це розділ гонорарів. Мені здається, 80 на 20 - це той розділ гонорару, який обговорюється, тому що вони враховують попередні гонорари. І очевидно, що Усик заробляв набагато більше грошей, ніж Джойс. Ось у чому я бачу головні суперечки. Я бачу, що цей бій піде на торги.

Мав розмову з Усиком, - він хоче зробити бій в Києві. Я б з радістю зробив бій для Усика в Києві. Я завжди хотів це здійснити. Звичайно, Джо хоче поєдинку у Британії, але все одно буде радий поїхати і до Києва. Організацію цього поєдинку потрібно прискорити", - зазначив Гірн.