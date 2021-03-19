Берінчик: Усику треба пройти пару боїв до Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.
Перспективи Олександра Усика (18-0, 13 КО) у боях з топовими суперваговиками є досить непоганими.
Про це заявив український боксер легкої ваги Денис Берінчик.
"Олександр Усик у всіх боях крутив суперників на ногах. Так само і Василь Ломаченко розгортав під усіма кутами, бив, і люди не могли знайти їх. Просто падали вперед, хотіли схопитися за них і потриматися хоча б за ногу.
Я думаю, що в Усика все ще попереду, пару боїв до Ф'юрі треба пройти. Серйозних боїв, щоб пошарпали, побили і підкрипилися", - сказав Берінчик.
Нагадаємо, що Джо Джойс (12-0, 11 КО) стане третім суперником Усика в суперважкій вазі. З жовтня 2019 року Олександра переміг американця Чазз Візерспуна і британця Дерека Чісору.
Раніше Красюк розповів, як розподілиться гонорар в бою Усик - Джойс.