Менеджер Вальдеса спростував переговори з приводу поєдинку з Ломаченком

Чемпіон світу за версією WBC в першій легкій вазі Оскар Вальдес (29-0, 23 КО) не планує битися з українським боксером з Василем Ломаченком (14-2, 10 КО).

Про це розповів менеджер Вальдеса Франк Еспіноза.

Frank Espinoza, manager of WBC jr. lightweight champion, Oscar Valdez, tells me that there is no truth to any rumors of a fight with Vasiliy Lomachenko. No talks have taken place. But he says he and Valdez want 2 more fights in 2021. #boxing