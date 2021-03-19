 Менеджер Вальдеса спростував переговори з приводу поєдинку з Ломаченком | Бокс | Champion.com.ua
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Менеджер Вальдеса спростував переговори з приводу поєдинку з Ломаченком

Сьогодні 13:38 306 0
Заради цього бою українець був готовий опуститися в другій напівлегкій вазі
Менеджер Вальдеса спростував переговори з приводу поєдинку з Ломаченком
#Ломаченко, #Вальдес

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією WBC в першій легкій вазі Оскар Вальдес (29-0, 23 КО) не планує битися з українським боксером з Василем Ломаченком (14-2, 10 КО).

Про це розповів менеджер Вальдеса Франк Еспіноза.

"Франк Еспіноза, менеджер чемпіона світу за версією WBC в першій легкій вазі Оскара Вальдеса, розповів мені, що будь-які чутки про поєдинок з Василем Ломаченко взагалі не відповідають дійсності.

Не було ніяких переговорів, але він сказав, що вони з Вальдесом хочуть провести ще два бої у 2021 році", - зазначив Кім.

Днем раніше журналіст Televisa Sonora Даніель Гастелум стверджував, що мексиканець  оголосив про початок переговорів з Ломаченком.

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