Менеджер Вальдеса спростував переговори з приводу поєдинку з Ломаченком

Чемпіон світу за версією WBC в першій легкій вазі Оскар Вальдес (29-0, 23 КО) не планує битися з українським боксером з Василем Ломаченком (14-2, 10 КО).

Про це розповів менеджер Вальдеса Франк Еспіноза.

"Франк Еспіноза, менеджер чемпіона світу за версією WBC в першій легкій вазі Оскара Вальдеса, розповів мені, що будь-які чутки про поєдинок з Василем Ломаченко взагалі не відповідають дійсності.

Не було ніяких переговорів, але він сказав, що вони з Вальдесом хочуть провести ще два бої у 2021 році", - зазначив Кім.