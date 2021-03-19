Менеджер Вальдеса спростував переговори з приводу поєдинку з Ломаченком

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу за версією WBC в першій легкій вазі Оскар Вальдес (29-0, 23 КО) не планує битися з українським боксером з Василем Ломаченком (14-2, 10 КО).
Про це розповів менеджер Вальдеса Франк Еспіноза.
"Франк Еспіноза, менеджер чемпіона світу за версією WBC в першій легкій вазі Оскара Вальдеса, розповів мені, що будь-які чутки про поєдинок з Василем Ломаченко взагалі не відповідають дійсності.
Не було ніяких переговорів, але він сказав, що вони з Вальдесом хочуть провести ще два бої у 2021 році", - зазначив Кім.
Frank Espinoza, manager of WBC jr. lightweight champion, Oscar Valdez, tells me that there is no truth to any rumors of a fight with Vasiliy Lomachenko. No talks have taken place. But he says he and Valdez want 2 more fights in 2021. #boxing— Steve Kim (@SteveKim323) March 17, 2021
Днем раніше журналіст Televisa Sonora Даніель Гастелум стверджував, що мексиканець оголосив про початок переговорів з Ломаченком.