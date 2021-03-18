Батько Лопеса: Я позбавив Ломаченка його матриці

Завдяки Теофімо Лопесу-старшому у бою з його сином Теофімо український боксер Василь Ломаченко був повалений.

Про це заявив сам батько боксера.

"Я нічого не буду розповідати про свою роботу, адже це секрет, але це працює. Знаєте, чому це працює? Тому що мене визнали - Тренером року. Вони зрозуміли, що я забрав у Ломаченко матрицю. Я позбавив його матриці.

Я зробив багато речей, які люди навіть не розуміють. Я зробив це разом з сином, адже він швидко навчаємо. Ми розуміємо один одного, ми - команда. Тому нас називають Динамічний дует. Ми - Бетмен і Робін. Він - Бетмен, а я - Робін. Нам потрібно тільки, щоб з нами був Бог, а також здоров'я", - сказав Лопес-старший.