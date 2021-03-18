Воррен: Джойс не отримував пропозиції від Усика

Команда Олександра Усика (18-0, 13 КО) не робила ніяких пропозицію з приводу бою з Джо Джойсом (12-0, 11 КО).

Про це заявив промоутер британця Френк Воррен.

"Ми не отримували зустрічної пропозиції від Усика або його команди. Минулого тижня ми знову зробили пропозицію його менеджеру.

Можу точно заявити, що Джо хоче цього бою. Наша команда хоче цього бою. Схоже, і ви хочете цього бою. Давайте зробимо це для фанатів", - сказав Воррен.