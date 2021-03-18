Берінчик: Потрібно виходити і пи****ити Лопеса

Український боксер Денис Берінчик (14-0, 8 KO) вказав, як потрібно виходити на бій з чемпіоном Теофімо Лопесом.

Про це розповів сам боксер.

Актуально: Ломаченко: Лопес може втратити все, що завоював випадково

"Як діяти проти Лопеса? Ринг покаже, що тут розповідати. Потрібно виходити і пи****ити його, до****ба, носатого пі****са.

Навіщо мені його розглядати, придумувати якісь стратегії, якщо ми поки далеко? Ми ні офіційні претенденти, ні учасники елімінатора, навіть не перші номери рейтингу. Потрібно працювати над завданнями, які надходять", - сказав Берінчик.