Вайлдер вибив із Ф'юрі величезні відступні за дозвіл бою з Джошуа

Британський важковаговик Тайсон Ф'юрі буде вимушений заплатити американцю Деонтею Вайлдеру великі відступні за дозвіл на поєдинок із Ентоні Джошуа.

Про це заявив інсайдер Макс Келлерман.

"За умовами контракту Вайлдеру належать серйозні відступні. І це не десятки і навіть не сотні тисяч доларів США. Це десь в районі 5 млн -10 млн доларів. Погодьтеся, за такі гроші можна спокійно посидіти осторонь і трохи зачекати. Зараз немає жодного інтересу до ще одного бою між Вайлдером та Ф'юрі. Ніхто не вірить, що у Деонтея є якісь шанси. Він повинен побити спершу когось іншого", - сказав Келлерман.

У першому поєдинку між британцем та американцем за титул чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) в надважкій вазі у грудні 2018 року було зафіксовано нічию. У лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував Вайлдера та відібрав у нього пояс.

Нагадаємо, Джошуа і Ф'юрі підписали контракт на два поєдинки у 2021 році.