Джерело - Чемпіон.

Українським боксером Владом Сіренком зацікавилася українська промоутерська компанія.

На медіа-зустрічі в музеї Кличко відомий український юрист, ексадвокат Олександра Усика Микола Ковальчук розповів, що перспективний український боксер суперважкої ваги Владислав Сіренко вже найближчим часом може підписати контракт з українською компанією ULions Boxing Promotions.

Зараз у Влада контракт з німецькою компанією Facher Sport Management. Українець провів на професійному рингу 16 боїв, у всіх переміг, 13 перемог здобув нокаутом.

Також Ковальчук заявив, що Ломаченко програв Лопесу та привідкрив завісу щодо контракту на бій Ломаченко - Лопес.