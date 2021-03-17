Ломаченко готовий на відчайдушний крок заради чемпіонського бою

Український боксер Василь Ломаченко може припинити співпрацю із промоутером Бобом Арумом заради бою проти чемпіона світу WBC Девіна Хейні зі США.

Про це розповів сам боксер.

"Для мене це найкращий варіант. У Хейні справжній пояс WBC, який я завоював у поєдинку з Кемпбеллом. Мені дали франчайзинговий титул, а мій пояс перейшов до нього автоматично. Він отримав пояс без бою. Я готовий провести з ним бій. Як домовитися? Питання не до мене і не до Хейні, а до наших промоутерів. Вони повинні домовлятися про це.

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Тут два варіанти - або Арум домовляється з Гірном і протягом року ми проводимо цей поєдинок, або чекаємо, коли у мене закінчується контракт з Top Rank і я сміливо підписую угоду з Хейні", - сказав Ломаченко.