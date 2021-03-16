Белью: Джошуа наближається до рівня Тайсона, а Ф'юрі його поступово наздоганяє

Бій Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі є феноменальним і здатний зібрати натовп в 100 тисяч осіб.

Про це заявив відомий колишній боксер Тоні Белью.

"На цей час в спорті немає більшого імені, ніж Ентоні Джошуа. Він перетнув кордони і знаходиться серед великих спортивних імен. Він феноменальний і здатний зібрати натовп в 100 тисяч осіб.

Ф'юрі - справжній король камбека. Він мав психологічні проблеми, але повернувся, і це дивно. Те, що він зробив - це фантастика.

Зараз Джошуа наближається до того рівня, на якому був Майк Тайсон, а Ф'юрі його поступово наздоганяє", - сказав Белью.