Белью: Джошуа наближається до рівня Тайсона, а Ф'юрі його поступово наздоганяє

Джерело - talkSport.
Бій Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі є феноменальним і здатний зібрати натовп в 100 тисяч осіб.
Про це заявив відомий колишній боксер Тоні Белью.
"На цей час в спорті немає більшого імені, ніж Ентоні Джошуа. Він перетнув кордони і знаходиться серед великих спортивних імен. Він феноменальний і здатний зібрати натовп в 100 тисяч осіб.
Ф'юрі - справжній король камбека. Він мав психологічні проблеми, але повернувся, і це дивно. Те, що він зробив - це фантастика.
Зараз Джошуа наближається до того рівня, на якому був Майк Тайсон, а Ф'юрі його поступово наздоганяє", - сказав Белью.
Нагадаємо, Джошуа і Ф'юрі підписали контракт на два поєдинки у 2021 році.