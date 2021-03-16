Воррен: Здається, що я вірю в перемогу Сондерса над Канело більше, ніж його промоутер

Промоутер впевнений, що його колишній клієнт може перехитрити Канело

Джерело - Boxing Scene.

Відомий промоутер Френк Уоррен від майбутнього поєдинку між чемпіоном світу в другій середній вазі за версією WBO Біллі Джо Сондерс (30-0, 14 КО) і володарем титулів WBA і WBC Саулом Альваресом (55-1-2, 37 КО) очікує на цікавий бокс.

Про це заявив сам промоутер.

"Якщо хтось і може перемогти Альвареса, то це Біллі Джо Сондерс. І мені здається, що я вірю в перемогу Сондерса більше, ніж його власний промоутер. Едді Гірн вже сказав, що веде переговори з командою Калеба Планта про поєдинок за абсолютне чемпіонство з Канело. Якби я був на місці Сондерса, я б не хотів, щоб мій промоутер говорив таке, адже він ставить свій титул WBO на бій з Альваресом. Я працював з Сондерсом і я знаю, на що він здатний. Він здатний перемогти будь-якого в своєму дивізіоні, включаючи Альвареса. Питання в тому, чи вистачить йому сили, щоб всі 12 раундів тримати Канело на відстані. Але у нього є навички, щоб це зробити. Він чудовий, у нього чудовий боксерський IQ, і він може перехитрити будь-якого суперника", - зазначив Воррен.

Нагадаємо, бій Сондерс - Альварес відбудеться 8 травня 2021 року.

Раніше, Гірн заявив, що Канело буде дуже складно у бою проти Сондерса.