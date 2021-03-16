Керівник WBC: Вайлдер заслужив титульний бій

Колишній чемпіон WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер після поразки в останньому поєдинку має перспективи отримати титульний бій.

Президент WBC Маурісіо Сулейман

"Ми майже не говорили з Вайлдером після його бою з Ф'юрі. Я кілька разів намагався зв'язатися з ним на особистому рівні, але всі спроби завершилися невдачею. Ми стежимо за Вайлдером лише з публікацій в соцмережах.

Але можу сказати, що Деонтей досі перебуває в наших списках. Вайлдер викликає великий інтерес, він протягом п'яти років був чемпіоном. Цей хлопець заслуговує того, щоб повернутися і одного разу провести титульний бій. Ми просто чекаємо, щоб побачити, що буде відбуватися в суперважкій вазі", - заявив Сулейман.