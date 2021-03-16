Батько Лопеса: Коли син переміг Ломаченка - це виглядало як похорон

Теофімо Лопес-старший жорстко розкритикував промоутерську організацію Top Rank

Батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) Теофімо Лопес-старший вважає, що до його синові не проявили належної поваги після бою з Василем Ломаченком.

Про це заявив сам Лопес-старший.

"Всі вважали, що ми програємо. Коли мій син побив Ломаченка, це виглядало як похорон. Ніхто з Top Rank не прийшов на пресконференцію. Жоден засранець. Цей хлопець роками чекав, щоб йому заплатили великий гонорар, а ви проявляєте таку неповагу. Знаєте що? Мій син не такий, як я. Я більш м'який, ніж Теофімо. Він сильний, ніхто не захоче наражатися на цього хлопця. Теофімо вміє за себе постояти. Йому потрібно називати свою вартість. Він провів всього 16 боїв. Хто, чорт забирай, повторить це? Ніхто! Ми вже написали історію", - заявив Лопес-старший.

Нагадаємо, що бій між Ломаченко і Лопесом відбулася в ніч з 17 на 18 жовтня. Тоді американець здолав Василя рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу.

Раніше, Арум назвав трьох потенційних суперників для Ломаченка.