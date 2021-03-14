 Гірн: У Top Rank проблеми з контрактом Лопеса | Бокс | Champion.com.ua
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Гірн: У Top Rank проблеми з контрактом Лопеса

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Едді Гірн прокоментував конфлікт між Top Rank ат Теофімо Лопесом
Гірн: У Top Rank проблеми з контрактом Лопеса
#Лопес

Джерело - isport.uа.

Між абсолютним чемпіоном в легкій вазі Теофімо Лопесом і промоутерською компанією Top Rank, яка представляє його інтереси виник конфлікт.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Знаю, що Лопес погодився боксувати з Василем Ломаченком за маленький гонорар, оскільки вірив, що може перемогти його. Можливо, йому сказали:"Якщо ти переможеш цього хлопця, то зірвеш куш". Але Лопес нічого не отримав, і це його розлютило.

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Судячи зі слів Теофімо, у Top Rank є величезні проблеми з його контрактом. Якщо все, про що я чув, є правдою, то думаю, що він піде від них. Якщо Лопес стане вільним агентом, ми відразу ж зробимо йому серйозну пропозицію", - розповів Гірн.

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