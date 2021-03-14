Гірн: У Top Rank проблеми з контрактом Лопеса

Джерело - isport.uа.
Між абсолютним чемпіоном в легкій вазі Теофімо Лопесом і промоутерською компанією Top Rank, яка представляє його інтереси виник конфлікт.
Про це розповів промоутер Едді Гірн.
"Знаю, що Лопес погодився боксувати з Василем Ломаченком за маленький гонорар, оскільки вірив, що може перемогти його. Можливо, йому сказали:"Якщо ти переможеш цього хлопця, то зірвеш куш". Але Лопес нічого не отримав, і це його розлютило.
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Судячи зі слів Теофімо, у Top Rank є величезні проблеми з його контрактом. Якщо все, про що я чув, є правдою, то думаю, що він піде від них. Якщо Лопес стане вільним агентом, ми відразу ж зробимо йому серйозну пропозицію", - розповів Гірн.