 Легендарний Марвін Хаглер помер у віці 66 років | Бокс | Champion.com.ua
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Легендарний Марвін Хаглер помер у віці 66 років

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Хаглер виступав на професійному рингу з 1973 по 1987 рік
Легендарний Марвін Хаглер помер у віці 66 років
#Хаглер

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон світу, один з найкращих боксерів в історії середньої ваги Марвін Хаглер помер у віці 66 років.

Про це повідомила його дружина Кей Хаглер.

Один із синів Хаглера, Джеймс, розповів, що його батько був доставлений у лікарню в суботу через проблеми з диханням і болю в грудях.

Хаглер виступав на професійному ринзі з 1973 по 1987 рік. Ставав абсолютним чемпіоном світу в середній вазі.

У 1983 і 1985 році визнавався бійцем року за версією журналу The Ring. У 1993 році був прийнятий до Зали слави боксу.

Раніше помер 28-річний вихованець Шахтаря.

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