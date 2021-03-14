Легендарний Марвін Хаглер помер у віці 66 років

Джерело - Чемпіон.
Колишній абсолютний чемпіон світу, один з найкращих боксерів в історії середньої ваги Марвін Хаглер помер у віці 66 років.
Про це повідомила його дружина Кей Хаглер.
Один із синів Хаглера, Джеймс, розповів, що його батько був доставлений у лікарню в суботу через проблеми з диханням і болю в грудях.
Хаглер виступав на професійному ринзі з 1973 по 1987 рік. Ставав абсолютним чемпіоном світу в середній вазі.
У 1983 і 1985 році визнавався бійцем року за версією журналу The Ring. У 1993 році був прийнятий до Зали слави боксу.