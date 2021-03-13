 Ф'юрі: Я більше не тренуюся | Бокс | Champion.com.ua
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Ф'юрі: Я більше не тренуюся

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Тайсон Ф'юрі упевнений у своїх силах напередодні, бою з Ентоні Джошуа
Ф'юрі: Я більше не тренуюся
#Ф'юрі, #Джошуа

Джерело - fightnews.info.

Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) перервав підготовку до бою з чемпіоном WBA, WBO і IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Про це він розповів порталу iFL TV.

"Я більше не тренуюся. У будь-якому випадку мені потрібно всього шість або сім тижнів, щоб бути готовим до бою з цим ледарем. Я не потребую складних спарингів, щоб перемогти хлопця, який займається бодібілдингом", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, Ф'юрі замість Джошуа може у наступному бою зустрітися з Вайлдером.

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