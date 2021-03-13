Ф'юрі: Я більше не тренуюся

Тайсон Ф'юрі упевнений у своїх силах напередодні, бою з Ентоні Джошуа

Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) перервав підготовку до бою з чемпіоном WBA, WBO і IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Про це він розповів порталу iFL TV.

"Я більше не тренуюся. У будь-якому випадку мені потрібно всього шість або сім тижнів, щоб бути готовим до бою з цим ледарем. Я не потребую складних спарингів, щоб перемогти хлопця, який займається бодібілдингом", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, Ф'юрі замість Джошуа може у наступному бою зустрітися з Вайлдером.