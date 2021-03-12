Джерело - isport.ua.
Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) не зможе голосно про себе заявити у суперважкому дивізіоні.
Про це розповів чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).
"Насправді я думав, що Чісора заслужив перемогу або нічию, в гіршому випадку. В результаті Дерек програв.
Якщо у Усика були труднощі з суперником калібру Дерека, то як він збирається перемагати ТОП-бійців нашого дивізіону?", - сказав Ф'юрі.
Нагадаємо, Ф'юрі замість Джошуа може у наступному бою зустрітися з Вайлдером.