Тайсон Ф’юрі прокоментував перспективи Олександра Усика у суперважкій вазі

Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) не зможе голосно про себе заявити у суперважкому дивізіоні.

Про це розповів чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

"Насправді я думав, що Чісора заслужив перемогу або нічию, в гіршому випадку. В результаті Дерек програв. Якщо у Усика були труднощі з суперником калібру Дерека, то як він збирається перемагати ТОП-бійців нашого дивізіону?", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, Ф'юрі замість Джошуа може у наступному бою зустрітися з Вайлдером.