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Батько Хейні: Незабаром запропонуємо Ломаченку семизначний гонорар

Сьогодні 12:09 432 0
Білл Хейні впевнений, що його син проведе бій з українцем
Батько Хейні: Незабаром запропонуємо Ломаченку семизначний гонорар
#Ломаченко, #Хейні

Джерело - vringe.com.

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Девін Хейні мріє провести бій з  українцем Василем Ломаченком.

Про це заявив батько боксера Білл Хейні.

"Весь світ побачить, що ми зробимо в рингу з Ломаченком, якщо він прийме бій в травні. У мене була розмова з нашим промоутером Едді Гірном. І я знаю, що ми запропонуємо незабаром Ломаченку семизначний гонорар за те, щоб він бився з Хейні на стрімінгу DAZN. Подивимося, що він скаже у відповідь. Чутки про сутичку з Лінаресом? Так, угода була на мазі, але потім почалася перестрілка Василя і Девіна в соцмережах. Ломаченко вперше виявив бажання битися з Девіном. Відразу ж після цього я зв'язався з Едді. Він повинен зробити все, щоб цей бій відбувся наступним.

Ломаченко - великий боксер. Девін давно мріє з ним зустрітися. Ми хочемо битися, ми впевнені в перемозі. Безумовно, Лома - наш пріоритет. Не слухайте, що кажуть ЗМІ. Слухайте, що каже Ломаченко. А він сказав, що готовий битися в травні. Він назвав мого сина сцикуном. І він відповість за свої слова. Гірн незабаром зробить офіційну пропозицію промоутеру українця Бобу Арум. А з його менеджером Егісом Клімасом ми вже і так не раз спілкувалися. Досить розмов, пора діяти", - сказав Хейні-старший.

Раніше, Ромеро заявив, що на поєдинку Ломаченко - Хейні всі заснуть.

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