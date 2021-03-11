Промоутер розповів про гонорари Усика та Джойса

Джерело - Sky Sports.

На бій Олександр Усик - Джо Джойс розподіл гонорарів ще не було затверджено WBO.

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"Проблема в тому, що у переговорів поки немає рамок, оскільки розподіл гонорарів ще не було затверджено WBO. Поділ має бути середнім від трьох попередніх поєдинків обох боксерів. За моєю інформацією, 93 відсотки повинні бути на користь Усика. Мінімум, який дозволяє WBO, - 80 на 20 відсотків", - зазначив Красюк.

Усик не бився з жовтня минулого року, коли одноголосним рішенням суддів переміг Дерека Чісору.

Джойс провів останній бій в листопаді, коли завдав Даніелю Дюбуа сенсаційне першої поразки у професійній кар'єрі.

Раніше, Усик вимагає бій з Джошуа.