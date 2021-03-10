Команди Канело і Планта розпочали переговори про поєдинок

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона дивізіону може відбутися у вересні

Британський промоутер Едді Гірн веде переговори з Луїсом ДеКубасом про поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в суперсередній вазі між Саулом Альваресом (55-1-2, 37 КО) і Калеб Плантом (21-0, 12 КО).

Про це повідомляє сам промоутер.

Зараз обидві сторони повинні представити фінансові пропозиції на бій від імені платформи DAZN і телебачення FOX відповідно. Після вибору більш вигідного, переговори продовжаться.

8 травня Канело зустрінеться з Біллі Джо Сондерсом (30-0, 14 КО), тоді як Плант, ймовірно, дочекається поєдинку з Альваресом у вересні.

Раніше, Гірн заявив, що Канело буде дуже складно у бою проти Сондерса.