Ломаченко залишився у ТОП-5 рейтингу IBF

Джерело - iSport.ua.
П'ять українських боксерів потрапили до оновленого в березні рейтингу Міжнародної боксерської федерації (IBF).
Про це повідомляє пресслужба організації.
Третє місце в супертяжах займає Олександр Усик, а напівсередній і легкому вагах у ТОП-15 відразу по два українці.
Карен Чухарджян піднявся на одну позицію в порівнянні з минулим рейтингом, а Сергій Богачук після поразки нокаутом вилетів з ТОП-15 у своєму дивізіоні.
Українці в рейтингу IBF:
- №3. Олександр Усик. Суперважка вага
- №7. Іван Голуб. Напівсередня вага
- №11. Карен Чухарджян. Напівсередня вага
- №5. Василь Ломаченко. Легка вага
- №6. Денис Берінчик. Легка вага
Нагадаємо, Богачук програв бій Адамсу технічним нокаутом.