Ломаченко залишився у ТОП-5 рейтингу IBF

Міжнародна боксерська федерація (IBF) оновила свій рейтинг боксерів

П'ять українських боксерів потрапили до оновленого в березні рейтингу Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Про це повідомляє пресслужба організації.

Третє місце в супертяжах займає Олександр Усик, а напівсередній і легкому вагах у ТОП-15 відразу по два українці.

Карен Чухарджян піднявся на одну позицію в порівнянні з минулим рейтингом, а Сергій Богачук після поразки нокаутом вилетів з ТОП-15 у своєму дивізіоні.

Українці в рейтингу IBF:

- №3. Олександр Усик. Суперважка вага

- №7. Іван Голуб. Напівсередня вага

- №11. Карен Чухарджян. Напівсередня вага

- №5. Василь Ломаченко. Легка вага

- №6. Денис Берінчик. Легка вага

Нагадаємо, Богачук програв бій Адамсу технічним нокаутом.