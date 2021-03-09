Гарсія: Кемпбелл вплинув на Ломаченка, він щось зробив з його розумом

Джерело - Подкаст Раяна Гарсії.
Люку Кемпбеллу вдалося похитнути впевненість українського боксера Василя Ломаченка у своїх силах.
Про це заявив тимчасовий чемпіон WBC в легкій вазі Раян Гарсія.
"Люк, ти потряс його оверхендом. Це був найсильніший удар, у нього навіть підкосилися ноги. Не пам'ятаю, який це раунд. Ти, можливо, знаєш краще, ніж я. Це був лівий оверхенд.
Як на мене, Кемпбелл залишив величезну тріщину в грі Ломаченко. Він вплинув на нього і щось зробив з його розумом. Я не кажу, що у Ломаченко з'явилися ментальні проблеми або пошкодження мозку, але психологічно Люк змусив його засумніватися у своїх силах", - заявив Гарсія.
Нагадаємо, що бій між Ломаченком і Кемпбеллом відбувся в серпні 2019 року і завершилася перемогою українця одноголосним рішенням суддів. Потім українець провів поєдинок проти Теофімо Лопеса, програвши тому всі свої пояси.
Раніше, Ромеро заявив, що на поєдинку Ломаченко - Хейні всі заснуть.