Гарсія: Кемпбелл вплинув на Ломаченка, він щось зробив з його розумом

Люку Кемпбеллу вдалося похитнути впевненість українського боксера Василя Ломаченка у своїх силах.

Про це заявив тимчасовий чемпіон WBC в легкій вазі Раян Гарсія.

"Люк, ти потряс його оверхендом. Це був найсильніший удар, у нього навіть підкосилися ноги. Не пам'ятаю, який це раунд. Ти, можливо, знаєш краще, ніж я. Це був лівий оверхенд.

Як на мене, Кемпбелл залишив величезну тріщину в грі Ломаченко. Він вплинув на нього і щось зробив з його розумом. Я не кажу, що у Ломаченко з'явилися ментальні проблеми або пошкодження мозку, але психологічно Люк змусив його засумніватися у своїх силах", - заявив Гарсія.