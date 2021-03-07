Промоутер Джойса: Джо готується битися з Усиком у наступному бою

Суперваговик Джо Джойс повноцінно готується до поєдинку проти українця Олександра Усика.

Про це заявив промоутер британця Сем Джонс.

"Якщо всі сторони не зможуть дійти згоди, бій піде на промоутерські торги. Поки їх не оголосили, тому зараз Френк Воррен намагається укласти угоду з людьми Усика. Подивимося, що станеться, але ми на 100 відсотків впевнені, що бій відбудеться.

Джо Джойс готується битися з Усиком в наступному бою. Незважаючи на те, де відбудеться цей поєдинок, Джо буде до нього готовий", - сказав Джонс.