Джошуа і Ф'юрі погодили контракт на два бої

Чекаємо офіційного підтвердження бою

Джерело - iFL TV.

Успішно завершено процес переговорів щодо серії боїв між Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Про це повідомляє керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

Сторони погодили всі організаційні деталі двох поєдинків. Після підписання контрактів промоутери офіційно оголосять дату і місце проведення першого мегафайту.

Переможець першого бою між Джошуа і Ф'юрі стане абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Передбачається, що заради реваншу один з британців відмовиться від титулу WBO, який перейде в руки до Олександра Усика (18-0, 13 КО) або Джо Джойса (12-0, 11 КО).

Варто відзначити, що в хевівейті не було єдиного чемпіона з часів Леннокса Льюїса.

Нагадаємо, Гірн хоче побачити повернення Вайлдера та Руїса.