Наступний бій Усика може відбутися в Україні

Джерело - luckypunchnet.
У команді Олександра Усика (18-0, 13 КО) поки немає розуміння щодо точної дати наступного бою.
Про це розповів директор команди боксера Сергій Лапін.
"На сьогодні йде втягуючий режим підготовки. Він проходить стабільно, Олександр працює під керівництвом тренера з фізичної підготовки Валентина Литвинчука.
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За датою бою поки немає точного розуміння, можливо, це буде початок червня.
Сподіваємося, що наступний поєдинок відбудеться на території нашої країни", - відзначив Лапін.
Раніше повідомлялося, що Паркер хоче нокаутувати Фа і наблизитися до Усика.