Наступний бій Усика може відбутися в Україні

Сергій Лапін прокоментував наступний бій Олександра Усика

Джерело - luckypunchnet.

У команді Олександра Усика (18-0, 13 КО) поки немає розуміння щодо точної дати наступного бою.

Про це розповів директор команди боксера Сергій Лапін.

"На сьогодні йде втягуючий режим підготовки. Він проходить стабільно, Олександр працює під керівництвом тренера з фізичної підготовки Валентина Литвинчука. Актуально: Усик – перший в рейтингу WBA За датою бою поки немає точного розуміння, можливо, це буде початок червня. Сподіваємося, що наступний поєдинок відбудеться на території нашої країни", - відзначив Лапін.

Раніше повідомлялося, що Паркер хоче нокаутувати Фа і наблизитися до Усика.