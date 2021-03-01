Камбосос вказав причину поразки Ломаченка у бою з Лопесом

Джерело - fightnews.info.
В українця Василя Ломаченка перед поєдинком з американцем Теофімо Лопеса (16-0, 12 KO) не було ніякої мотивації.
Про це заявив боксер Джордж Камбосос.
"На відміну від Ломаченка, я голодний до перемог. І я вважаю, що у нього не було ніякої мотивації перед цим боєм. У вас є дві руки, і ви можете ними бити, але з ним покінчено. Він отримав свої гроші.
У нього більше немає стимулу. І ось чому я не думаю про гроші. Хлопці піднімаються на вершину, починають заробляти великі гроші, але потім вони позбавляються мотивації", - зазначив Камбосос.
Нагадаємо, раніше промоутерські торги по бою Камбососа і Лопеса виграла нова компанія на боксерському ринку - Triller Fight Club.