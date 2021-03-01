Камбосос: Я побив вже двох чемпіонів світу, і зробив це досить впевнено

Претендента на абсолютне чемпіонство в легкій вазі Джорджа Камбососа недооцінюють перед поєдинком з американцем Теофімо Лопеса (16-0, 12 KO).

Про це заявив сам боксер.

"Я побив Селбі з великим відривом, хоча англійський суддя все зіпсував. Це повинно було бути одноголосне рішення. Думаю, рахунок 118-110, виставлений російським, був найбільш коректним. Що стосується бою з Міккі Беем, то він був більш одностороннім. Люди забувають, що я побив вже двох чемпіонів світу, і зробив це досить впевнено", - зазначив Камбосос.