Митрофанов увійшов до ТОП-15 рейтингу WBO

Українець може претендувати на чемпіонський бій

Джерело - Чемпіон.

Українець Дмитро Митрофанов (10-0-1, 5 КО) піднявся на 15-е місце в рейтингу Всесвітньої боксерської організації в першій середній вазі.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Чинним чемпіоном світу WBO в цій ваговій категорії з 13 лютого є аргентинець Браян Кастаньйо (17-0-1, 12 КО).

Митрофанов в останньому бою в грудні 2020 року одноголосним рішенням суддів побив Асінью Байфілда і завоював вакантний титул WBO Oriental.

Раніше, Митрофанов допомагає Їлдириму готуватися до поєдинку проти Альвареса.