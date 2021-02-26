 Митрофанов увійшов до ТОП-15 рейтингу WBO | Бокс | Champion.com.ua
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Митрофанов увійшов до ТОП-15 рейтингу WBO

Сьогодні 16:55 406 0
Українець може претендувати на чемпіонський бій
Митрофанов увійшов до ТОП-15 рейтингу WBO
#Митрофанов

Джерело - Чемпіон.

Українець Дмитро Митрофанов (10-0-1, 5 КО) піднявся на 15-е місце в рейтингу Всесвітньої боксерської організації в першій середній вазі.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Чинним чемпіоном світу WBO в цій ваговій категорії з 13 лютого є аргентинець Браян Кастаньйо (17-0-1, 12 КО).

Митрофанов в останньому бою в грудні 2020 року одноголосним рішенням суддів побив Асінью Байфілда і завоював вакантний титул WBO Oriental.

Раніше, Митрофанов допомагає Їлдириму готуватися до поєдинку проти Альвареса.

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