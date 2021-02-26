Промоутер: У Кличка є незавершена справа з Ф'юрі

Можливість організації реваншу з Тайсоном Ф'юрі може спонукати Володимира Кличка відновити кар'єру.

Про це заявив генеральний директор К2 Promotions Олександр Красюк.

"Володимир сам толком не знає, чи буде він виходити в ринг чи ні. Він говорив, що єдине, що його може вмотивувати - увійти в історію, як найстарший чемпіон світу.

У Кличка ще є незакінчена справа. Це Тайсон Ф'юрі. У нього був підписаний рематч з Володимиром. Всі знають, що тоді було з Ф'юрі - він пішов у всі тяжкі, його ніхто не міг знайти.

Тому реванш не відбувся. На мій суб'єктивний погляд, цей бій міг би розбурхати Володимира. У сукупності ці два чинники могли б вплинути на Володимира", - зазначив Красюк.