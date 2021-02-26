 Чемпіон WBC знявся з бою за два дні до нього | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо вибило Брюгге з Ліги Європи
Вчора 23:50 1721
Кат Ломаченка робить революцію в боксі
Сьогодні 12:40 214
Жеребкування 1/8 Ліги Європи: онлайн трансляція
Сьогодні 11:23 2734
Лунін хоче залишити Реал
Сьогодні 10:54 1912
Захисник Динамо потрапив до збірної тижня Ліги Європи
Сьогодні 10:39 755
Визначено найкращого гравця Динамо у матчі з Брюгге
Сьогодні 08:54 1682
Україна впритул підібралася до Шотландії у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 08:24 3102 2
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 08:08 1097
Ліга Європи. Брюгге - Динамо Київ 0:1. Як це було
Вчора 23:50 11577 2
Шахтар знову обіграв Маккабі та вийшов в 1/8 Ліги Європи
Вчора 21:46 970
Блоги
Українська біатлоністка запустила власний мерч
Українська біатлоністка запустила власний мерч Valeriy Ruchka
24.02.2021 15:07 3713 1
Український чемпіон жорстко впав на тренуванні
Український чемпіон жорстко впав на тренуванні Valeriy Ruchka
24.02.2021 13:59 1525
Ти можеш виграти всі кубки, але запам'ятають тебе за шкарпетками: ексдружина Тимощука дотепно потролила колишнього чоловіка
Ти можеш виграти всі кубки, але запам'ятають тебе за шкарпетками: ексдружина Тимощука дотепно потролила колишнього чоловіка Андрій Твердохліб
24.02.2021 13:55 3651
Герой дня. В Іспанії тренер врятував життя футболісту під час матчу
Герой дня. В Іспанії тренер врятував життя футболісту під час матчу Valeriy Ruchka
24.02.2021 13:08 1334
Український боксер менше ніж за хвилину знищив суперника на турнірі у Болгарії
Український боксер менше ніж за хвилину знищив суперника на турнірі у Болгарії Valeriy Ruchka
24.02.2021 10:19 7784
Відео дня: Гравець збірної України забив шикарний данк у грі Євробаскету
Відео дня: Гравець збірної України забив шикарний данк у грі Євробаскету Андрій Твердохліб
23.02.2021 18:51 903
Російський хокеїст: У Росії беззаконня. Я проти Путіна
Російський хокеїст: У Росії беззаконня. Я проти Путіна Андрій Твердохліб
23.02.2021 18:41 6866
Кенти знову разом! Мілевський та Алієв відпочивають під російську попсу
Кенти знову разом! Мілевський та Алієв відпочивають під російську попсу Андрій Твердохліб
23.02.2021 18:31 9054 2
Світоліна в Києві провела відверту фотосесію
Світоліна в Києві провела відверту фотосесію Андрій Твердохліб
23.02.2021 18:01 3132
У нападника збірної України народилася донька
У нападника збірної України народилася донька Андрій Твердохліб
23.02.2021 12:12 1169
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:00 Пряма трансляція Маріуполь - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 16 туру УПЛ. LIVE 35
13:00 Кіберспорт Budivelnyk Gaming переміг Odessa Gaming у чемпіонаті України 32
12:58 Хокей. УХЛ Дніпро - Білий Барс 3:4. Огляд матчу 55
12:40 Бокс Кат Ломаченка робить революцію в боксі 214
12:34 Бокс Промоутерські торги щодо бою Лопес - Камбосос завершилися сенсацією 442
12:25 Футбол Яковенко: Динамо не показало видатний футбол, але добилося результату 241
12:11 Хокей. УХЛ Сокіл - Краматорськ 0:3. Огляд матчу 185
12:00 Кіберспорт EBC Dnipro розгромив Ternopil Gaming у чемпіонаті України 219
11:55 Футбол Заховайло: Нерви нам Динамо псує пристойно 490
11:40 Бокс Чемпіон WBC знявся з бою за два дні до нього 637
11:24 Футбол Російські клуби здобули 1 перемогу в 26 матчах єврокубків 592 2
11:23 Футбол Жеребкування 1/8 Ліги Європи: онлайн трансляція 2734
11:10 Футбол Рейнджерс - Антверпен 5:2. Огляд матчу 381
10:54 Футбол Лунін хоче залишити Реал 1912
10:39 Футбол Захисник Динамо потрапив до збірної тижня Ліги Європи 755
10:24 Футбол Луческу: Якби влітку хтось сказав, що ми будемо на цій стадії - ніхто б не повірив 963
10:10 Футбол Рома - Брага 3:1. Огляд матчу 520
09:56 Хокей Оттава знищила Калгарі, Флорида переграла Даллас. Результати матчів НХЛ 511
09:39 Футбол Баєр - Янг Бойз 0:2. Огляд матчу 589
09:25 Баскетбол Вашингтон Леня здолав Денвер. Результати матчів НБА 565
09:09 Футбол Мілан - Црвена Звезда 1:1. Огляд матчу 838
08:54 Футбол Визначено найкращого гравця Динамо у матчі з Брюгге 1682
08:40 Футбол Арсенал - Бенфіка 3:2. Огляд матчу 934
08:24 Футбол Україна впритул підібралася до Шотландії у таблиці коефіцієнтів УЄФА 3102 2
08:08 Футбол Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи 1097

Чемпіон WBC знявся з бою за два дні до нього

Сьогодні 11:40 637 0
Мартінес не проводитиме захист титулу 27 лютого
Чемпіон WBC знявся з бою за два дні до нього
#Мартінес

Джерело - iSport.ua.

Чемпіон WBC в найлегшій вазі мексиканець Хуліо Сезар Мартінес відмовився від призначеного на 27 лютого поєдинку проти обов'язкового претендента Маквільямса Арройо.

Про це повідомляє BoxingScene.

Мартінес отримав травму правої кисті, причому це відбулося через пару годин після заключної пресконференції.

За словами 26-річного чемпіона, він травмував кисть раніше в спарингу і сподівався, що все буде добре, але стан травми погіршився після тренування на лапах.

Мартінес хотів вийти на ринг, але лікар сказав, що є ризик травми зв'язок. Тепер йому потрібно три-чотири тижні на лікування. Мартінес пообіцяв, що бій з Арройо обов'язково відбудеться.

Хуліо Сезар Мартінес і Маквільямс Арройо повинні були зустрітися в андеркарді поєдинку Сауль Альварес - Авні Їлдирим.

Раніше, Митрофанов допомагає Їлдириму готуватися до поєдинку проти Альвареса.

Коментарі ()