Чемпіон WBC знявся з бою за два дні до нього

Мартінес не проводитиме захист титулу 27 лютого

Чемпіон WBC в найлегшій вазі мексиканець Хуліо Сезар Мартінес відмовився від призначеного на 27 лютого поєдинку проти обов'язкового претендента Маквільямса Арройо.

Про це повідомляє BoxingScene.

Мартінес отримав травму правої кисті, причому це відбулося через пару годин після заключної пресконференції.

За словами 26-річного чемпіона, він травмував кисть раніше в спарингу і сподівався, що все буде добре, але стан травми погіршився після тренування на лапах.

Мартінес хотів вийти на ринг, але лікар сказав, що є ризик травми зв'язок. Тепер йому потрібно три-чотири тижні на лікування. Мартінес пообіцяв, що бій з Арройо обов'язково відбудеться.

Хуліо Сезар Мартінес і Маквільямс Арройо повинні були зустрітися в андеркарді поєдинку Сауль Альварес - Авні Їлдирим.

Раніше, Митрофанов допомагає Їлдириму готуватися до поєдинку проти Альвареса.