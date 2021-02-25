Українські боксери в Болгарії виграють мінімум три нагороди.

Джерело - Чемпіон.

24 лютого в Софії відбулися поєдинки третього змагального дня міжнародного турніру вищої категорії Странджа 2021.

З семи українських боксерів, які вийшли на ринг у цей день, перемоги здобули четверо.

В рамках денної сесії дивно впевненими виступами порадували Євген Барабанов (69 кг) і Олександр Хижняк (75 кг), які обидва подолали чвертьфінальний бар'єр і забезпечили собі місця на п'єдесталі.

Лідер збірної України у вазі до 69 кг Євген Барабанов впевнено переміг потужного опонента з Бразилії Луїса Фернандеса да Сілва

А Олександр Хижняк не залишив шансів представнику Туреччини Серхату Гюлеру.

У вечірній програмі одноголосним рішенням суддів одесит Цотне Рогава переміг представника Казахстану і вийшов до чвертьфіналу суперважкій категорії.

Максим Коц, який виступає в категорії 81 кг, в свою чергу виявився вже в півфіналі, подолавши роздільним рішенням суперника з Косово.

На жаль, але Степан Грекул (81 кг) змушений був зупинити свій бій у зв'язку з рекомендацією лікаря. У Степана травма лівої кисті, яку він отримав у поєдинку з ірландцем на попередній стадії.

Обох учасників українська команда втратила в категорії 91 кг. Роберт Мартон програв представнику Франції, а Сергій Горсков поступився спортсмену з Грузії.