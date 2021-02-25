 Воррен: Вайлдер виставляє себе дурнем | Бокс | Champion.com.ua
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Воррен: Вайлдер виставляє себе дурнем

Сьогодні 15:39 343 0
Промоутер розкритикував американського боксера
Воррен: Вайлдер виставляє себе дурнем
#Воррен, #Вайлдер

Джерело - BT Sport Boxing.

Промоутера чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі Френка Воррена дивують виправдання Деонтея Вайлдера після бою з його підопічним.

Про це заявив сам фахівець.

"Деонтей Вайлдер впав в моїх очах. Він мені подобається, але його регулярні виправдання з приводу взуття, рукавичок і ще бог знає чого просто безглузді. Того вечора переміг кращий боєць. Ф'юрі переміг ще в першому бою, але не отримав заслужений результат. Але в реванші Тайсон точно показав усім, що прорахував Вайлдера.

Це досить тупо і безглуздо з боку Деонтея. Він злегка виставляє себе дурнем. Взяти хоча б його слова про Марка Бріланда (тренер Вайлдера - прим.). Якщо бути чесним, то Вайлдер повинен поцілувати його в зад, адже Бріланд врятував його. Бріланда звали для того, щоб він вся час захищав свого бійця. Саме це він і зробив", - сказав Воррен.

Нагадаємо, Гірн хоче побачити повернення Вайлдера та Руїса.

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