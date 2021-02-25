Промоутера чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі Френка Воррена дивують виправдання Деонтея Вайлдера після бою з його підопічним.

Про це заявив сам фахівець.

"Деонтей Вайлдер впав в моїх очах. Він мені подобається, але його регулярні виправдання з приводу взуття, рукавичок і ще бог знає чого просто безглузді. Того вечора переміг кращий боєць. Ф'юрі переміг ще в першому бою, але не отримав заслужений результат. Але в реванші Тайсон точно показав усім, що прорахував Вайлдера.

Це досить тупо і безглуздо з боку Деонтея. Він злегка виставляє себе дурнем. Взяти хоча б його слова про Марка Бріланда (тренер Вайлдера - прим.). Якщо бути чесним, то Вайлдер повинен поцілувати його в зад, адже Бріланд врятував його. Бріланда звали для того, щоб він вся час захищав свого бійця. Саме це він і зробив", - сказав Воррен.