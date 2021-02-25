Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBC у важкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) у бою бажає показати володарю титулів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 21 КО) хто є босом.
Про це заявив сам боксер.
"Ентоні Джошуа, не будь курчам, як в раніше з Деонтеєм Вайлдером. Виходь і зустрінься зі мною в битві. Дай мені тобі показати, хто - бос.
Кожен день і двічі в неділю. Ти - великий бомж", - зазначив Ф'юрі.
@anthonyjoshua don’t be chicken 🐓 like you did vs @BronzeBomber come out and meet me for battle. let me show you what a Boss is.🐓🐓🐓 any day of the week twice on a sunday. #YOUBIGDOSSER @matchroomsport @trboxing @MTKGlobal @espn @SkySports @IFLTV— TYSON FURY (@Tyson_Fury) February 24, 2021
Раніше, Джошуа заявив, що саме він є босом, а Ф'юрі повинен вийти на ринг, щоб виявити абсолютного чемпіона світу.