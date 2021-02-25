Чемпіон WBC у важкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) у бою бажає показати володарю титулів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 21 КО) хто є босом.

Про це заявив сам боксер.

"Ентоні Джошуа, не будь курчам, як в раніше з Деонтеєм Вайлдером. Виходь і зустрінься зі мною в битві. Дай мені тобі показати, хто - бос.

Кожен день і двічі в неділю. Ти - великий бомж", - зазначив Ф'юрі.