Чемпіон WBC у важкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) у бою бажає показати володарю титулів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 21 КО) хто є босом.

Про це заявив сам боксер.

@anthonyjoshua don’t be chicken 🐓 like you did vs @BronzeBomber come out and meet me for battle. let me show you what a Boss is.🐓🐓🐓 any day of the week twice on a sunday. #YOUBIGDOSSER @matchroomsport @trboxing @MTKGlobal @espn @SkySports @IFLTV