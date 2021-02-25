Роблес: Ломаченко поверне всі чемпіонські пояси, якщо отримає ще один шанс

Український боксер Василь Ломаченко у бою-реваншу переможе американця Теофімо Лопеса.

Про це заявив американський тренер Менні Роблес.

"Ознака справжнього чемпіона - це вміння повернутися після падіння. Я вірю, що Ломаченко поверне всі чемпіонські пояси, якщо отримає ще один шанс. Вдруге він буде відчувати себе навіть краще. Якщо він повернеться на трон, то це стане величезним досягненням для всієї його команди.

Я хотів би побачити реванш Ломаченко з Лопесом. Не подумайте, що я применшую заслуги Теофімо. Він відмінний хлопець, зміг побити кращого боксера у світі. Але незважаючи на перемогу, Лопес і раніше другої після Ломаченко", - заявив Роблес.