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Роблес: Ломаченко поверне всі чемпіонські пояси, якщо отримає ще один шанс

Сьогодні 08:08 491 0
Тренер заявив про бажання побачити реванш українця з Теофімо Лопесом
Роблес: Ломаченко поверне всі чемпіонські пояси, якщо отримає ще один шанс
#Роблес, #Ломаченко

Джерело - Luckypunch.

Український боксер Василь Ломаченко у бою-реваншу переможе американця Теофімо Лопеса.

Про це заявив американський тренер Менні Роблес.

"Ознака справжнього чемпіона - це вміння повернутися після падіння. Я вірю, що Ломаченко поверне всі чемпіонські пояси, якщо отримає ще один шанс. Вдруге він буде відчувати себе навіть краще. Якщо він повернеться на трон, то це стане величезним досягненням для всієї його команди.

Я хотів би побачити реванш Ломаченко з Лопесом. Не подумайте, що я применшую заслуги Теофімо. Він відмінний хлопець, зміг побити кращого боксера у світі. Але незважаючи на перемогу, Лопес і раніше другої після Ломаченко", - заявив Роблес.

Нагадаємо, що бій між Ломаченком і Лопесом відбулася в ніч з 17 на 18 жовтня. Тоді американець здолав Василя рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу.

Раніше повідомлялося, що Стівенсон хоче стати суперником Ломаченка.

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