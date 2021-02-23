Бій між українцем Олександром Усиком та британцем Джо Джойсом може відбутися не раніше травня.

Про це розповів промоутер британського боксера Френк Воррен.

"Наразі ми ведемо переговори. Подивимося, до чого вони призведуть, а потім ми приймемо рішення. Тимчасовий титул буде стояти на кону.

Це хороший бій, в цьому немає ніяких сумнівів. Це відмінна можливість для Джо. Завдяки перемозі над Даніелем Дюбуа він отримав цей поєдинок. Це може стати його великим моментом.

Подивимося, до чого ми прийдемо. Зараз ми обговорюємо цей бій. Далі буде видно, що з цього вийде.

Квітень - це занадто рано. Вже на наступному тижні почнеться березень. Вони не будуть готові. У кращому випадку бій відбудеться в травні", - сказав Воррен.