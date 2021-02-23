Боксери вперше заглянули один одному в очі

Джерело - Чемпіон.

Володар двох чемпіонських поясів у другій середній вазі Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) та турецький боксер Авні Йилдирим (21-2, 12 КО) провели першу дуель поглядів на арені Хард Рок-Стедіум, яка знаходиться в Маямі (штат Флорида).

Про це повідомляє пресслужба matchroomboxing.

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Нагадаємо, боксери проведуть поєдинок 27-го лютого. Це буде обов'язковий захист поясів для Сауля Альвареса.

Раніше, Митрофанов допомагає Їлдириму готуватися до поєдинку проти Альвареса.