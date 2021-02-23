 Канело і Їлдирим провели дуель поглядів. ВІДЕО | Бокс | Champion.com.ua
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Канело і Їлдирим провели дуель поглядів

Сьогодні 10:25 770 0
Боксери вперше заглянули один одному в очі
Канело і Їлдирим провели дуель поглядів
#Альварес

Джерело - Чемпіон.

Володар двох чемпіонських поясів у другій середній вазі Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) та турецький боксер Авні Йилдирим (21-2, 12 КО) провели першу дуель поглядів на арені Хард Рок-Стедіум, яка знаходиться в Маямі (штат Флорида).

Про це повідомляє пресслужба matchroomboxing.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Matchroom Boxing (@matchroomboxing)

Нагадаємо, боксери проведуть поєдинок 27-го лютого. Це буде обов'язковий захист поясів для Сауля Альвареса.

Раніше, Митрофанов допомагає Їлдириму готуватися до поєдинку проти Альвареса.

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