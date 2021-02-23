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Визначилися суперник та дата бою Черкашина

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Визначилися суперник та дата бою Черкашина
#Черкашин

Джерело - iSport.ua.

Український боксер середньої ваги Федір Черкашин (16-0, 11 KO) повернеться на ринг 27 березня.

Про це повідомляє iSport.ua.

Черкашин в Сероцк під Варшавою в головному поєдинку шоу проведе бій з колишнім претендентом на звання чемпіона світу в середній вазі Хав'єром Франсіско Антунеш (33-10, 23 КО).

Аргентинець в 2011 році бився за пояс чемпіона WBO з Дмитром Пирогом, а також боксував з Уіллі Монро-молодшим і Мішелем Соро.

Для Черкашина це буде повернення на ринг після річної перерви, викликаної проблемами зі здоров'ям. Після минулорічної перемоги над Патріком Менді боксеру була зроблена операція на правій руці.

Планувалося, що Черкашин повернеться на ринг у грудні, але напередодні поєдинку він здав позитивний тест на коронавірус. Після цього він повернувся до Києва, де і готувався останнім часом до повернення на ринг.

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